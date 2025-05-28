海軍前艦長涉性侵女軍官未遂 二審仍判4年6月

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（中央社記者劉世怡台北28日電）海軍呂姓上校艦長於民國108年間涉酒後性侵女軍官未遂，遭軍方撤職，刑事部分，一審依強制性交未遂罪判刑4年6月，經上訴，二審台灣高等法院今天駁回上訴，仍可上訴。

台灣高等法院判決指出，呂男原為海軍艦隊指揮部某軍艦艦長，現已遭撤職；呂男於108年5月23日凌晨0時與多名部屬在某KTV唱歌飲酒後，未返回軍艦，並以酒醉休息為由，帶著1名女部屬（軍官）到某飯店入住。

判決指出，呂男在房間內脫衣服，女方見狀嚇到並躲進廁所將門反鎖；輔導長因不見呂男及女方返艦，以LINE詢問行蹤時，女方立即求救並告知自己的位置。

判決指出，輔導長抵達案發地點房間門口，以LINE通知女方，女方打開廁所門往外衝，卻遭呂男壓制在床上。

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判決指出，呂男強行脫去女方衣服並親吻欲性侵，女方則不斷反抗；輔導長利用飯店櫃台電話撥打房內電話，呂男起身接起電話，經與輔導長通話後，穿上衣服與輔導長離去，本件強制性交未得逞。

二審合議庭指出，一審審酌呂男擔任艦長，也是被害人的長官，竟未盡長官保護部屬的職責，無視被害人抵抗而違反其意願，涉強制性交未遂，造成被害人莫大精神創傷，判刑4年6月，並無違誤，呂男提起上訴，並無理由，今天駁回上訴，還可上訴。（編輯：李亨山）1140528