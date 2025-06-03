台南後壁2自小客疑對撞 車輛嚴重變形釀3死

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市後壁區昨晚發生2輛自小客車疑似對撞事故，2車受創嚴重變形，救護人員趕抵後協助共3人脫困，送醫時皆為到院前心肺功能停止（OHCA），隨後3人皆宣告不治。

台南市政府消防局昨晚10時8分獲報，指稱後壁區昭安宮靠近竹圍後橋處發生交通事故，隨即出動5部各式車輛、12名人員前往救援，抵達後發現為2輛自小客車事故，車體皆受創嚴重，清查共計3名傷者受困車內，其中1輛車上有1名男性及1名女性，另外1輛車上有1名女性。

經警消人員破壞車體協助3人脫困後，由救護車將傷者送往醫院搶救，3人送醫時均為OHCA狀態。

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台南市警察局白河分局副分局長廖進添今天接受媒體聯訪表示，初步調查57歲陳姓女子於昨晚駕駛自小客車，沿南80線道路由西往東方向行駛，行經後壁區竹新里南80線1.6公里處，與63歲全姓女子駕駛自小客車發生對撞而肇事，雙方駕駛人當場死亡，另一名搭乘全女駕駛車輛的63歲楊姓男子送醫後不治。

警方初步調查，死者陳女為南投人，全女家住嘉義水上鄉，楊男住台南鹽水區，全案報請檢察官相驗，進一步釐清相關肇事原因。（編輯：謝雅竹）1140603