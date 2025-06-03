司法新人事 簡慧娟調任台中高等行政法院院長

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（中央社記者劉世怡台北3日電）司法院今天公布人事審議委員會決議，包括4名新任法院院長，其中最高行政法院法官簡慧娟調派台中高等行政法院院長。簡慧娟是法務部長鄭銘謙妻子。

司法院發布新聞稿說明人審會決議，除簡慧娟調派台中高等行政法院院長，台灣高等法院調最高法院辦理審判事務法官黃斯偉為宜蘭地方法院院長；高院調最高法院辦理審判事務法官李麗珠為基隆地方法院院長；高院調最高法院辦理審判事務法官黃潔茹為苗栗地方法院院長。

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人審會另決議，調派台灣高等法院調最高法院辦理審判事務法官徐福晋、林玉珮、王本源、汪梅芬、江翠萍、台灣高等法院台南分院調最高法院辦理審判事務法官蔡憲德等6人為最高法院法官。

另外，調派司法院司法行政廳廳長高玉舜、憲法法庭書記廳廳長楊皓清、新聞及法治宣導處處長陳婷玉等3人為台灣高等法院法官，並以新職調派最高法院辦理審判事務。（編輯：蕭博文）1140603