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北市建管處前股長涉護航違規餐廳 北檢搜索約談

2025/6/3 18:52（6/3 20:13 更新）
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圖為台北地檢署外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩、劉建邦台北3日電）郭姓男子擔任北市府建管處股長期間，查處餐廳違規使用及新增違建物時涉嫌放水並收賄數萬元。北檢今天指揮廉政署發動搜索，預計約談郭男與涉案業者等5人到案說明。

台北市建築管理工程處表示，對風紀不法一律採取零容忍立場，絕不包庇護短，對於本案已責成內部全力配合司法調查，將於了解案情後，強化廉政風險控管與教育宣導，杜絕類似案件發生，確保機關廉潔。

建管處指出，廉政署今天帶回使用科人員釐清案情，另要求即時指派人員至疑涉違規店家進行實地勘察，建管處均予以積極配合，後續若查有違失，也將依規定檢討行政責任。

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檢廉接獲檢舉，郭男於民國112年間稽查林姓男子經營的2家餐廳，因這2家餐廳地下室為防空避難設備，業者違規做為營業用途，郭男疑收賄而未依法裁罰；另外，郭男知悉餐廳有部分新增違建物應查報拆除，涉嫌未依法查報拆除。郭男已於113年底離職。

台北地檢署今天指揮廉政署，兵分9路搜索郭男、林男等人的住居所等地，並約談郭男等3名被告、2名證人到案，稍晚將移送地檢署複訊，全案朝貪污治罪條例違背職務行收賄罪嫌偵辦。（編輯：蕭博文）1140603

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