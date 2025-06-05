金門車撞路燈桿酒測超標男自稱乘客 警查駕駛人

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（中央社記者吳玟嶸金門5日電）金門縣今天凌晨發生自小客車自撞路燈桿事故，酒測值達每公升0.90毫克的董姓男傷者自稱是此車乘客，且不願告知實際駕駛人身分。警方表示，後續將循線追查實際駕駛人。

金門縣警察局金湖分局透過新聞稿表示，今天凌晨4時許獲報，1輛銀色自小客車於金湖鎮瓊徑路與伯玉路4段路口發生自撞交通事故。

金湖警分局指出，肇事車輛因不明原因自撞路燈桿，導致車頭毀損；現場僅有1名董姓傷者，他自稱是此肇事車輛乘客，自行脫困後經消防救護人員送醫救治。

警方表示，董姓傷者不願告知實際駕駛人身分，經對董姓傷者實施酒測後，酒測值達每公升0.90毫克，後續將循線追查實際駕駛人。

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金湖警分局指出，依道路交通管理處罰條例規定，汽機車駕駛人飲用酒類或其他類似物後，吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克或血液中酒精濃度達百分之0.03以上，除有罰鍰處罰外，並均當場移置保管此汽機車及吊扣其駕駛執照1至2年。

此外，若附載未滿12歲兒童或因而肇事致人受傷者，並吊扣其駕駛執照2至4年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。（編輯：戴光育）1140605