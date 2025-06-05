加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
賴苡任聲請罷免連署假處分 法院駁回：找錯機關、不符要件
首頁 / 社會

金門車撞路燈桿酒測超標男自稱乘客 警查駕駛人

2025/6/5 17:22（6/5 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金門縣5日凌晨有一輛自小客車自撞路燈，車頭毀損嚴重。警方獲報到場後，現場僅有一名傷患自稱乘客，酒測值超標，但卻不願告知實際駕駛人身分，警方持續追查中。（金門縣警察局金湖分局提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年6月5日
金門縣5日凌晨有一輛自小客車自撞路燈，車頭毀損嚴重。警方獲報到場後，現場僅有一名傷患自稱乘客，酒測值超標，但卻不願告知實際駕駛人身分，警方持續追查中。（金門縣警察局金湖分局提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年6月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門5日電）金門縣今天凌晨發生自小客車自撞路燈桿事故，酒測值達每公升0.90毫克的董姓男傷者自稱是此車乘客，且不願告知實際駕駛人身分。警方表示，後續將循線追查實際駕駛人。

金門縣警察局金湖分局透過新聞稿表示，今天凌晨4時許獲報，1輛銀色自小客車於金湖鎮瓊徑路與伯玉路4段路口發生自撞交通事故。

金湖警分局指出，肇事車輛因不明原因自撞路燈桿，導致車頭毀損；現場僅有1名董姓傷者，他自稱是此肇事車輛乘客，自行脫困後經消防救護人員送醫救治。

警方表示，董姓傷者不願告知實際駕駛人身分，經對董姓傷者實施酒測後，酒測值達每公升0.90毫克，後續將循線追查實際駕駛人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

金湖警分局指出，依道路交通管理處罰條例規定，汽機車駕駛人飲用酒類或其他類似物後，吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克或血液中酒精濃度達百分之0.03以上，除有罰鍰處罰外，並均當場移置保管此汽機車及吊扣其駕駛執照1至2年。

此外，若附載未滿12歲兒童或因而肇事致人受傷者，並吊扣其駕駛執照2至4年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。（編輯：戴光育）1140605

#自撞
#金門縣
#酒測
#警察局
#道路交通管理處罰條例
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：