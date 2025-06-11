國1內湖段砂石車翻覆波及4車 駕駛送醫仍不治

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）國道1號南下17.9公里內湖段今天發生死亡事故，1輛砂石車不明原因擦撞護欄後翻覆，裝載瀝青熱料傾倒車道，警消獲報協助將駕駛43歲林男送醫搶救仍不治，詳細肇因待釐清。

警政署國道公路警察局勤務指揮中心今天凌晨3時9分許獲報，指國道1號南向17.9公里內湖路段發生砂石車交通事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心及119派救護車到場協助。

經調查了解，肇事砂石車駕駛43歲林姓男子案發時行經國道1號南向17.9公里內湖路段，不明原因擦撞內側護欄，砂石車因而側翻於南向車道上，占用3個車道，且車上裝載的瀝青熱料也傾倒於北向車道，散落物波及北上車道共4輛車，其中由59歲陳姓駕駛的小貨車也側翻。

警消獲報到場時，林男已無意識且無呼吸心跳（OHCA），隨後由救護車協助送內湖三軍總醫院急救無效。其餘車輛則無人受傷。

由於這起事故影響交通通行，警方迅速測繪完畢並疏導後方車流，砂石車也於上午7時4分完成拖吊，並恢復全線通車。

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國道公路警察表示，肇事林男酒測值待檢驗，其餘駕駛則已排除酒駕，詳細肇事原因有待後續進一步調查釐清。

同時，呼籲駕駛人應遵守交通規則，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論駕駛或前後座乘客均應繫妥安全帶，才能行車安全。（編輯：張銘坤）1140611