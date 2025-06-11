駕船駛入中國水域走私貨物 金門地檢提起公訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門11日電）張姓船長未經許可駕船至中國水域，並交付中國船舶走私貨物，經海巡登船檢查後將其與船員逮捕，金門地檢循線追查私貨貨主、船舶所有權人等共11人，日前偵查終結將11人提起公訴。

金門地方檢察署今天發布新聞稿表示，海巡署艦隊分署第九海巡隊於4月16日晚上6時執行勤務時，發覺張姓男子駕船搭載3名船員航出禁（限）制水域，海巡隊巡防艇啟動警示燈光及鳴笛，示意張男停船受檢，但張男為規避檢查加速逃離，未經許可航行至中國水域。

透過 Google News 追蹤中央社

檢方指出，張男駕船逃逸後，於晚上8時許在金門縣南方海域與中國船舶併靠，將不詳走私貨物搬運至對方船舶。後續此案走私船舶所有權人吳姓男子駕駛其他船舶，與張男船舶併靠，交付燃油及收取張男船上人員手機，防止手機內犯罪事證遭海巡人員發覺，吳男收取手機後未及離去，海巡人員前往圍捕，於晚上11時許登船檢查，當場逮捕張男等4人，扣得1艘船舶及手機、無線電、電子海圖等物。

檢方表示，後續也逮捕船舶所有權人吳男，扣得曳引機、堆高機、舷外機等，並循線追查私貨貨主、負責把風者等相關人員，包含4月16日出海張男等人一共11人，檢方指出均違反台灣地區與大陸地區人民關係條例未經許可航行至大陸地區罪，經偵查終結均提起公訴。（編輯：謝雅竹）1140611