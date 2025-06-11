名人巷土地盜賣案 判國賠5217萬元

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（中央社記者劉世怡台北11日電）前大法官王澤鑑的伯父王諸齊過世後，他位於台北市東區名人巷的土地，遭人盜賣，王家訴請國賠。高院更六審今天判決大安地政事務所應賠新台幣5217萬餘元及利息，可上訴。

王家被盜賣的3筆土地分別位於忠孝東路4段216巷等處；這些土地附近因有「東區粉圓」等美食，再加上常有名人出入，被稱為名人巷。

判決指出，王諸齊在民國80年死亡，他的6名子女未馬上辦理繼承登記。有歹徒偽造王男移民加拿大的長子王萬子身分證，申辦戶籍謄本，再偽造繼承系統表，在92年向大安地政事務所誆稱，王男繼承人只有長子一人，隨即辦理繼承領取新的土地所有權狀，賣掉土地。

王諸齊的6名子女認為地政機關把關不實，打官司訴請國賠。一審判決認定，土地被盜賣是歹徒所為，與大安地政事務所等機關無直接因果關係，判6子女敗訴，案經上訴二審，再遭最高法院多次發回更審，現由台灣高等法院更六審審理中。

更六審今天認定，大安地政事務所受理本件繼承登記，應盡職務上相當注意義務，並依專業知識及技術判斷，不能單憑繼承登記文件所附之切結唯一繼承人等文書而做繼承登記，有必要向原文件核發機關即台北市松山戶 政事務所查證，且應盡善良管理人的注意義務，通知居住於舊址的王家人，就可避免本件損害發生。

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更六審指出，大安地政事務所未通知王家人，也沒向戶政所查證，僅憑繼承登記文件，就將本件土地錯誤登記單獨繼承登記，導致土地所有權移轉，應負國家賠償責任。

更六審合議庭認為，本件土地於民國92年10月17日遭移轉當時已全數開闢為道路，本件經囑託鑑定結果，認以捐贈公共設施用地抵稅用途，市場交易價格約介於公告現值的11%至16%之間，土地於的市價以5217萬9535元為適當，判決大安地政事務所應賠償5217萬9535元及利息。全案可上訴。（編輯：林恕暉）1140611