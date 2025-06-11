冒名黃仁勳粉專投放廣告騙千萬 主嫌20萬交保

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（中央社記者謝幸恩台北11日電）科技公司主管李能謙等6人涉以假冒名人方式，以假臉書粉專與投資廣告詐騙民眾。北檢昨指揮新北市刑大展開搜索拘提，檢方訊後今天深夜諭令李男20萬元交保，並限制出境、出海。

此外，同案被告曹姓行政人員新台幣5萬元交保，其餘被告均諭知限制出境、出海後請回。

新北市警察局刑警大隊今天指出，某科技公司主管李能謙等6人涉嫌勾結詐騙集團，冒用具高知名度的輝達執行長黃仁勳名義，於臉書（Facebook）創立假粉絲專頁，並大量投放投資廣告。

警方指出，李能謙等人涉嫌以多筆空頭帳號操作假臉書粉專的按讚與追蹤人數，並透過優化搜尋引擎、提升觸擊率等方式，以增加曝光度取信民眾。

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警方表示，民眾誤信這些假臉書粉專、投資廣告，進而被導引至李能謙等人設置的代操外匯投資獲利等投資網站，誘使民眾在網站上註冊並簽約；自去年7月起蒐證，大約有近百餘人遭詐騙，涉案金額超過1300萬元。

台北地檢署昨天指揮新北市刑大，兵分6路搜索詐騙集團位於台北市、新北市與高雄市的據點，拘提李能謙等6名被告到案，並查獲手機、電腦等贓證物，全案朝刑法詐欺等罪嫌偵辦。（編輯：楊昭彥）1140611