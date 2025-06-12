花蓮男酒後砍死友人 清醒後坦承犯案遭送辦

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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮縣萬榮鄉西林村32歲陳姓男子昨天與吳姓友人相約喝酒，疑因酒後起口角，持刀刺死吳男。警方獲報後，現場逮捕陳男，今早陳男酒意退去後坦承犯案，將移送花蓮地檢署偵辦。

鳳林警分局昨天晚間7時接獲通報，西林村一處民宅有男子倒臥床上，腹部及右大腿多處刀傷，救護人員到場時，確認男子已失血過多、無生命跡象。

警方調查，陳男昨天上午約同村的56歲吳男在家中喝酒，疑因酒後起口角，陳男情緒失控，持水果刀刺向吳男，事發後陳男就步行離家。

直到傍晚陳男的女性友人到家找人，在房間發現有人全身是血、叫不醒，嚇得趕緊報案。

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警方指出，警方到場不久，陳男醉醺醺走回家，起初否認犯案，經帶回警局偵辦，才鬆口跟吳男有爭執。因陳男酒後精神狀況不穩無法詢問案情，今天上午才完成筆錄，將移送花蓮地檢署偵辦。

當地居民表示，陳男是村內頭痛人物，經常騷擾村民、喝酒滋事，連家人也受不了而搬離家中。陳男平時獨居，昨天有看到2人在喝酒，但沒聽到爭執、打鬥聲，下午陳男全身酒氣，到處說「家裡有死人」，見他全身酒氣，還不以為意，沒想到說得是真的。（編輯：張雅淨）1140612