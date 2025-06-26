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綠島種大麻案 東檢溯源追加起訴4嫌犯

2025/6/26 11:37
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（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東地檢署偵辦台東縣綠島鄉種植大麻案，3月間起訴種植的2嫌犯後，檢察官繼續追溯提供種子源頭，日前再起訴游姓等4名共犯。

台東地檢署今天發布新聞稿表示，江姓與吳姓嫌犯自112年11月間起，在台東縣綠島鄉的貨櫃屋內，以自然風乾及使用溫控果乾機等方式，栽種、製造可供吸食的大麻成品。

經檢察官指揮台東縣警察局等單位，於113年11月11日執行搜索，扣得器具1批及大麻活株28株、乾燥大麻成株25株及大麻成品1包 （毛重約1.8公克），並逮捕江姓、吳姓嫌犯，向台東地方法院聲押獲准，於今年3月5日提起公訴。

台東地檢署表示，偵辦檢察官蘇烱峯調查通訊情狀、金流紀錄等全案事證與犯罪情節，認尚有多名共犯未到案，經持續溯源調查後，日前拘提游姓、胡姓、陳姓及林姓等4名共犯到案。

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游姓等4名嫌犯，提供江姓、吳姓嫌犯栽種製造大麻的種子、所需器具、尋找與承租栽種場所，及提供每月新台幣6萬元至10萬元（至查獲日止累計共約600萬元），共同製造第2級毒品大麻，台東地檢署於19日追加起訴游等4人。

台東地檢署表示，這起大麻案經檢察官指揮台東縣警察局等單位持續擴大偵辦，追查共同正犯，徹底瓦解製毒集團，並落實行政院「新世代反毒策略行動網領3.0」溯源斷根、緝毒於境內之緝毒策略，守護台東無毒家園。（編輯：吳素柔）1140626

蘇烱峯
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