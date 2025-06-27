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行人逆向闖國1台中段 先後遭2車撞擊輾斃

2025/6/27 09:32（6/27 09:41 更新）
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國道1號南向177.5公里、台中路段，27日凌晨有民眾逆向走上國道，先遭1輛小貨車撞擊，後遭小客車輾壓，小客車車頭嚴重毀損。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年6月27日
國道1號南向177.5公里、台中路段，27日凌晨有民眾逆向走上國道，先遭1輛小貨車撞擊，後遭小客車輾壓，小客車車頭嚴重毀損。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年6月27日
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（中央社記者趙麗妍台中27日電）國道1號南向177.5公里、台中路段，今天凌晨有民眾逆向走上國道，先遭一輛小貨車撞擊，後又遭另部小客車輾壓，發現時已經明顯死亡。國道警方調查釐清肇事原因。

國道公路警察局第三公路警察大隊今天發布新聞稿指出，今天凌晨3時13分接獲通報，有行人逆向行走於國1南向177.5公里，立刻派遣巡邏車前往查看。

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國道警方發現，逆向行人在內側車道已遭58歲楊姓男子駕駛的自小貨車撞擊，隨後又遭37歲黃姓男子駕駛的自小客車輾壓，發現後已經死亡。撞擊力道相當大，小貨車的擋風玻璃已經破裂，小客車的前車頭也嚴重毀損。事故現場在凌晨5時排除。

國道警方說，各駕駛人均無酒駕情形，相關肇事經過及肇因研判正調查釐清中。呼籲民眾行車應注意車前狀態，深夜時段更需專心駕駛；且高速公路行車速度快，應與前車保持安全距離，避免無法閃避意外狀況而衍生追撞事故。（編輯：謝雅竹）1140627

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