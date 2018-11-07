台日交流賽林泓育扛4棒 王貞治送祝福

2018台日交流對抗賽7日在日本福岡巨蛋開打，賽前棒球名將、現任日職軟銀隊球團會長王貞治特別送來親筆用日文寫上「比賽加油」的餅乾，希望中職聯隊能打出好成績。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年11月7日

（中央社記者謝靜雯台北7日綜合報導）台日交流賽將於今天在福岡巨蛋登場，賽前棒球名將、現任日職軟銀隊球團會長王貞治特別送來親筆寫上「比賽加油」的餅乾；中職聯隊打序微調，改由林泓育扛第4棒。

中職聯隊將於台灣時間下午5時15分在福岡巨蛋與日本國家代表隊打交流賽，有鑒於國際賽左投的重要性，今天比賽兩隊都派出左投，中職聯隊由統一獅隊年輕投手江辰晏先發，日本代表隊則由中日龍隊笠原祥太郎先發。

昨天中職聯隊練球時總教練黃甘霖有排出大致先發打序，原定由陳俊秀扛第4棒，今天公布正式打序有做微調，改由林泓育扛第4棒、任指定打擊，在剛落幕的中職總冠軍賽打擊表現亮眼的陳俊秀打第3棒、守一壘，朱育賢打第5棒、守右外野。

賽前王貞治特別送來親筆用日文寫上「比賽加油」的餅乾，希望中職聯隊能在交流賽中打出好成績。

中職聯隊打線：第一棒陳傑憲（左外野）、第二棒藍寅倫（中外野）、第三棒陳俊秀（一壘）、第四棒林泓育（指定打擊）、第五棒朱育賢（右外野）、第六棒王勝偉（游擊）、第七棒王威晨（二壘）、第八棒林祐樂（捕手）、第九棒郭永維（三壘）、投手江辰晏。（編輯：陳怡璇）1071107