周天成輕取石宇奇 闖中國羽賽決賽

（中央社記者李晉緯台北10電）台灣羽球一哥周天成今天在福州中國公開賽男單4強戰，僅花35分鐘就以21比11、21比10收拾過去對戰時總討不到便宜的石宇奇，闖進決賽。

總獎金70萬美元（約新台幣2172萬）的福州中國公開賽，是世羽聯世界巡迴賽750系列的大賽，也是除12月的年終大獎賽外，年底最大的一場國際賽。

世界排名第3的周天成，是大會男單第4種子，中國大陸選手石宇奇世界排名第2，這次是大會男單第2種子，兩人過去4次交手，周天成僅在今年雅加達-巨港亞洲運動會男團賽事擊敗石宇奇1次。

但周天成今天攻勢猛烈，首局很快以7比2拉開領先，最多領先11分的情況下，先以21比11拿下。

次局戰況稍微膠著，但在兩人2比2打平後，周天成取得領先便不再落後，中段起他的手感逐漸加溫，慢慢把領先拉開，最多領先10分，並在最後連下3分，以21比10鎖定勝利，闖進明天的冠軍戰。

周天成闖進決賽後，接下來將與日本球王桃田賢斗與地主好手諶龍的勝方爭奪男單冠軍。（編輯：吳協昌）1071110