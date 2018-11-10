王維中盼留韓職打拚 季後訓練著重體能

（中央社記者謝靜雯台北10日電）旅外棒球好手王維中，今天出席國泰棒球嘉年華，王維中今年轉戰韓職NC恐龍隊，季後動向受關注，王維中希望有機會續留韓職打拚，為了之後先發準備，季後訓練重點在加強體能。

王維中今年轉戰韓職，成為台灣球員第一人，本季韓職先發出賽25場，戰績7勝10敗，投141.2局，防禦率4.26，投出13場優質先發，表現不差；王維中季後是否續留韓職成為焦點，先前NC恐龍隊公關經理趙台五曾表示，王維中去留還沒完全敲定，尚存在任何可能性。

王維中表示，還沒有收到球隊正式消息，目前也還在等，但無論續留恐龍隊，還是轉加盟其他韓職球隊，目前為止都希望可以繼續留在韓職打拚。

王維中去年效力美職釀酒人隊時，以後援投手為主，小聯盟整季出賽僅投57局，今年在韓職改任先發，投球局數倍增，他坦言因隔了比較長時間才又回到先發，體能上需要持續強化，季後自主訓練依照先發投手方式調整，「不管上半身、下半身力量，都要加強，為明年做準備」。

王維中自評今年表現「及格」，首度在亞洲職棒打球，感受最不同的是啦啦隊的加油方式，印象最深刻的一場比賽則是開幕戰，「第一年加入球隊就可以投球隊開幕戰很榮幸」；今年因為兩度受傷錯過許多場先發場次，他也希望之後球季可以維持健康。（編輯：張芷瑄）1071110