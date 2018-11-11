大聯盟明星雙轟克敵 對抗賽勝日本終止連敗

（中央社記者李晉緯台北11日綜合報導）在對抗賽連輸日本兩場的大聯盟明星，今天靠瑞爾穆托、莫里納兩支全壘打串起的火網，以7比3擊敗日本，在這次賽事吞下2連敗後，終於搶下勝利。

由日本隊迎戰大聯盟明星隊的美日棒球對抗賽，日本連兩天靠柳田悠歧開轟展現凶猛火力，連續兩場比賽拿下勝利。

今天兩隊交手的第3戰，大聯盟明星隊靠瑞爾穆托（J. T. Realmuto）4上的陽春彈先馳得點，日本則在下個半局靠柳田悠歧和外崎修汰的安打拿下分數扳平。

5上哈尼格（Mitch Haniger）敲安、耶南德茲（Enrique Hernandez）獲保送，梅里斐德（Whit Merrifield）擊出內野安打，日本發生失誤，讓大聯盟明星以2比1超前，1出局後莫里納（Yadier Molina）再揮出3分砲，讓大聯盟明星以5比1領先。

大聯盟明星在7上兩出局後，靠蘇鐸（Juan Soto）、斯瓦瑞茲（Eugenio Suarez）、哈尼格3支安打串聯再添2分，以7比1領先日本。

落後的日本在9下兩出局後，上林誠知敲出安打，代打的山川穗高敲出帶有1分打點的中外野方向二壘安打，下一棒菊池涼介也補上一支二壘安打再添1分，但大聯盟明星終場仍以7比3獲勝，終止這次對抗賽對日本的2連敗紀錄。（編輯：李錫璋）1071111