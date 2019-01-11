前球王莫瑞因傷所苦 澳洲網球公開賽後可能退休

前世界排名第一的英國網球好手莫瑞表示，澳洲網球公開賽可能將是他的最後一場比賽。（圖取自facebook.com/andymurrayofficial）

（中央社墨爾本11日綜合外電報導）前世界排名第一的英國網球好手莫瑞（Andy Murray）今天表示，他持續掙扎於右臀傷勢帶來的嚴重疼痛，因此澳洲網球公開賽可能將是他的最後一場比賽。

5次在澳洲網球公開賽獲得亞軍的莫瑞，一年前開刀治療臀部，之後始終未能恢復到最佳狀態。

法新社報導指出，莫瑞預計在今年退休，並將溫布頓網球錦標賽視為生涯最後一役。

莫瑞在舉行澳網的墨爾本球場告訴記者，他希望至少能打完今年的溫網，但也提到他感覺澳網可能是他生涯的最終戰。

莫瑞說：「我想讓溫布頓成為我生涯的最終站，但我不確定自己能夠做得到，我想有可能澳洲網球公開賽是我最後一場比賽。」

努力忍住淚水的莫瑞感性地表示：「是的，我覺得是有那樣的可能，那是肯定的。」

莫瑞說：「我能在有限的情況下上場，但這些限制和傷痛，讓我無法享受比賽或訓練。」

「我不確定在這樣的傷痛下，我能繼續再打4、5個月。」

澳洲網球公開賽14日將正式開打。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1080111