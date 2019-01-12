挺過之前疲累感 林樺慶本季要放手一搏

中華職棒Lamigo桃猿隊14日將開訓，年輕球員提前4天在桃園棒球場練習，投手林樺慶也提早報到，他受訪表示，已經知道如何調整自己，今年要放手一搏。中央社記者楊啟芳攝 108年1月12日

（中央社記者楊啟芳桃園12日電）Lamigo桃猿即將於14日開訓，不過年輕球員提早4天於桃園棒球場練習；投手林樺慶也提早報到，經過去年下半季較不穩定的過程後，他表示已經知道如何調整自己，今年要放手一搏。

林樺慶2017年先發18場，投了106.1局是生涯首度破百，拿下6勝4敗，防禦率5.25，穩居球隊第五號先發；不過去年到了下半季狀況比較不好，先發機會不多，整年下來林樺慶先發13場、投70.2局，獲得3勝6敗，防禦率5.60。

林樺慶指出，去年身體狀況比較疲累，主要是前年投破百局是首次遇到，他說：「這個過程是我第一次碰到，我以前沒有丟這麼多過，也沒有打完整球季過，所以不知道那個疲累感要怎麼去調整，但經驗值就提升一點了，知道要怎麼去休息。」

去年底林樺慶當12天補充役，因此自主訓練進度稍微耽誤，今年一月初開始跑步、做重量訓練，不過他指出，會告訴自己不要急，畢竟還有兩個多月才開季，照著自己節奏來就好。之後的春訓，他的目標是加強續航力與球速，最大目標就是不要受傷，他說：「不要受傷隨時都會有機會。」

新球季桃猿除了王溢正是預定先發，林樺慶、蘇俊羽、葉家淇、翁瑋均、洪聖欽等人都有機會；面對競爭，林樺慶說：「我覺得競爭是好事，代表這個環境人才很多，只要平常心、把自己準備好，等教練需要我，今年告訴自己要放手一搏去享受過程。」（編輯：張雅淨）1080112