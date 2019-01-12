葉家淇蘇俊羽等人爭先發 教練苦惱黃子鵬定位

（中央社記者楊啟芳桃園12日電）針對Lamigo桃猿新球季投手布局，投手教練吳俊良表示，年輕球員林樺慶、葉家淇、蘇俊羽等人都有機會擔任先發，至於去年表現優異的黃子鵬，目前還在困擾怎麼定位，還須再討論。

新球季本土先發輪值除了王溢正之外，吳俊良指出，林樺慶、葉家淇、洪聖欽、蘇俊羽、翁瑋均及林逸翔都有機會。葉家淇於去年底冬季聯盟表現優異，出賽5場含4場先發，拿下3勝0敗，防禦率僅1.75，其中還有一場投8局無失分。

對於葉家淇的表現，吳俊良說：「我有跟他說，接下來怎麼去維持很重要，因為冬盟跟一軍強度截然不同，還有成績壓力。」吳俊良也指出，選手練習時要以比賽狀況來訓練，才有辦法適應一軍強度。

黃子鵬去年出賽52場，防禦率僅2.48，還獲15次中繼成功，今年他會在先發還是牛棚，吳俊良笑說：「要怎麼用很困擾，還要再討論一下。」雖然黃子鵬擔任後援表現優異，不過他在去年11月羅德交流賽中，先發6局僅失1分也獲得好評。

吳丞哲去年出賽多達66場，防禦率4.35，獲18次中繼成功，扮演牛棚要角，今年仍會擔任後援，吳俊良指出，去年他跟黃子鵬搭配，兩人一場就可以吃2到3局，經過一整年技術已經沒問題，吳俊良說：「他們兩個的課題是身體要照顧好。」（編輯：張雅淨）1080112