日立慈善盃女子高球賽 曾雅妮推桿夢魘再現

日立慈善盃女子高爾夫菁英賽在桃園龜山東方高爾夫俱樂部舉行，旅美高球女將曾雅妮12日第2回合出賽，後9洞推桿夢魘再度出現，她坦言，推桿心理障礙仍在，但不會放棄。（主辦單位提供）中央社記者黃巧雯傳真 108年1月12日

（中央社記者黃巧雯台北12日電）旅美高球好手曾雅妮今天在日立慈善盃女子高爾夫菁英賽第二回合，後9洞推桿夢魘再度出現，她坦言，推桿的心理障礙仍在，但她仍不放棄，認為還有機會搶冠。

總獎金新台幣1000萬元的日立慈善盃女子高爾夫菁英賽在桃園龜山東方高爾夫俱樂部舉行，台灣女將陳宇茹今天抓6鳥、無柏忌，打出當日最低桿、低於標準桿6桿的66桿，以兩回合總桿低於標準桿8桿的136桿，躍升單獨領先，享有兩桿領先優勢，明天將進行決賽。

台灣最強國中生、尚未滿15歲的業餘選手吳佳晏今天揮出67桿，以兩回合低於標準桿6桿的138桿，與4位泰國女將包括坎凡妮（Kanphanitnan Muangkhumsakul）、喬雷達（Chonlada Chayanun）、帕琳達（Parinda Phokan）與波南隆（Phatlum Pornanong），暫並列第二位，落後領先者兩桿。

曾雅妮今天的開球木桿雖然又直又遠，鐵桿也有水準，但推桿仍不聽話，前9洞表現尚稱理想，抓3鳥、33桿，但後9洞推桿夢魘再現，原有獵鷹機會，最後反而吞下柏忌，讓她心情大受影響。

曾雅妮今天交出72桿，以兩回合總桿141桿，暫退居、並列第21位，她懊惱地表示，推桿的心理障礙仍然存在，害怕心理大於專注的心態，造成推桿無法專注，仍希望明天能有好表現，帶給球迷不一樣的感覺。

除了感謝球迷們對她的愛護外，曾雅妮也喊話：「還有機會搶冠。」（編輯：張銘坤）1080112