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大馬大師羽球賽僅花23分鐘 戴資穎晉級16強

最新更新：2019/01/16 10:52
世界球后戴資穎（圖）16日在馬來西亞羽球大師賽首輪，擊敗香港女將張雁宜，晉級16強，取得對戰8連勝。（圖取自戴資穎臉書www.facebook.com）
世界球后戴資穎（圖）16日在馬來西亞羽球大師賽首輪，擊敗香港女將張雁宜，晉級16強，取得對戰8連勝。（圖取自戴資穎臉書www.facebook.com）

（中央社記者黃巧雯台北16日綜合報導）世界球后戴資穎今天在馬來西亞羽球大師賽首輪，全場僅用23分鐘，以21比9、21比11輕鬆擊敗香港女將張雁宜，晉級16強，取得對戰8連勝。

總獎金35萬美元（約新台幣1089萬元）的馬來西亞羽球大師賽，屬於世界羽球巡迴賽超級500系列，世界球后戴資穎、「羽球王子」王子維都有參加，而男雙有盧敬堯與楊博涵、廖敏竣與蘇敬恒，其中盧敬堯還與李佳馨搭檔參加混雙賽事，但羽球一哥周天成此役並未參賽。

戴資穎今年首戰就是馬來西亞羽球大師賽，她去年在這項比賽曾挺進決賽，但在決賽不敵泰國女將依瑟儂（Ratchanok Inthanon）、拿下亞軍，

身為大會第一種子的戴資穎，女單今天首戰對上世界排名第27的香港女將張雁宜，過去7度交手，都由戴資穎帶走勝利，占有優勢。

戴資穎今天開賽就迅速取得7比1領先，並拉開差距，以21比9順利搶下首局。

戴資穎第二局也沒給對手太多機會，在1比1平手情況下，連搶7分，期間領先最多達11分，終場就以21比11勝出，下一戰將出戰丹麥選手傑克斯菲德（Kjaersfeldt）、印尼選手米娜姬（Lyanny Alessandra Mainaky）一役的勝方。（編輯：張芷瑄）1080116

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