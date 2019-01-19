半數NBA球隊 舉辦慶祝農曆新年活動

（中央社紐約18日綜合外電報導）美國職籃NBA自30日起，將有15支球隊在場館內舉辦慶祝農曆新年活動，屆時將有超過65比場賽在中國地區直播，而15支球隊共賀新年活動也創下紀錄。

法新社報導，慶祝活動長達20天，至2月18日止，屆時曾效力達拉斯獨行俠前身達拉斯小牛並曾獲得總冠軍的前球星泰瑞（Jason Terry）將訪中國。

活動期間將放送一系列電視宣傳片，找來金州勇士的湯普森（Klay Thompson）、拓荒者王牌主控里拉德（Damian Lillard）和密爾瓦基公鹿的「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）跨刀，中國知名歌手楊坤也會亮相。

希臘籍球星安特托昆博說：「參與NBA農曆新年活動是非常棒的體驗，也是個了解農曆新年傳統的好機會。」

泰瑞本週人正在中國投入籃球訓練營的活動，並於湖南長沙和北京與小球迷相見歡。

NBA共有30支球隊，其中半數將舉辦以中國為主題的慶祝活動，這些球隊包括亞特蘭大老鷹、布魯克林籃網、芝加哥公牛、克里夫蘭騎士、獨行俠、底特律活塞、衛冕總冠軍的勇士、休士頓火箭、印第安納溜馬、紐約尼克、費城七六人、沙加緬度國王、多倫多暴龍、華盛頓巫師與洛杉磯快艇。

「中國移動長城」姚明曾效力的球隊火箭，以及NBA冠軍勁旅勇士的球員們，都將穿著特別設計的球衣來向中國球迷致意。球衣上寫有中文字以及靈感來自中華文化的圖騰。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1080119