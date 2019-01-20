馬拉松大戰勝出 包蒂斯塔-阿古特躋身澳網8強

（中央社墨爾本20日綜合外電報導）西班牙網球好手包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut）今天經過近4小時熱戰，力拚5盤擒服去年亞軍克羅埃西亞好手西里奇（Marin Cilic），取得澳洲公開賽男單8強門票。

名列大會第22種子的包蒂斯塔-阿古特近況甚佳，他以6比7（6/8）、6比3、6比2、4比6、6比4擊潰大會第6種子西里奇，首次打進大滿貫賽半準決賽。

包蒂斯塔-阿古特開季力擒塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic），並在決賽勝出贏得卡達公開賽冠軍，如今他將面對扳倒衛冕者費德瑞（Roger Federer）的希臘年輕好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），爭奪大會4強賽入場券。

包蒂斯塔-阿古特賽後表示：「我一直打得很好。我真的贏得漂亮。我必須全力拚鬥，聚精會神。」

他說：「對於我和我的網球競技而言，這一個月來真是棒極了。」

包蒂斯塔-阿古特先以5盤大戰淘汰英國網球好手莫瑞（Andy Murray），接著也是以5盤解決澳洲選手米爾曼（John Millman），第3輪以直落三輕取第10種子俄羅斯選手卡察諾夫（Karen Khachanov），今天則是粉碎了西里奇再次對決費德瑞的美夢。西里奇在去年決賽中力拚5盤敗給費德瑞。（譯者：嚴思祺/核稿：林治平）1080120