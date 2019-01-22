競爭兄弟先發輪值 陳琥為了這個目標努力

（中央社記者楊啟芳屏東22日電）中信兄弟陳琥今年球季有機會擠進先發輪值，與其他年輕投手競爭3個名額，他指出，經過去年的一軍經驗，已經更知道自己缺乏什麼，會為了先發的目標努力。

陳琥為2016年季中選秀中信兄弟第一指名，不過2017整年都在二軍磨練，直到去年才在一軍初亮相。去年剛開始他是從牛棚出發，直到4月22日首度被拉到先發，整季出賽27場、包含15場先發，拿下3勝6敗，防禦率4.66。

陳琥今年也會是先發人選之一，與楊志龍、周磊、洪宸宇、蔡齊哲等人競爭，由於中信兄弟今年簽下洋砲艾銳克，因此5個先發輪值中會有3位本土投手。陳琥表示，去年秋訓快結束時，教練就有告知幾位先發人選，新球季要去競爭這個位置，陳琥說：「我一直都會為了這個去努力」。

休季期間陳琥有針對重量訓練加強，他指出，相較於去年是第一次上一軍，「今年比較知道自己缺乏什麼，比較知道怎麼練習，做的效果也比較好」，他也期許自己春訓期間要努力把訓練菜單吃完，陳琥說：「因為球季很長，再加上去年有受傷，會多做一些訓練，像是手的部分，在牛棚時也會特別要求自己」。

目前陳琥已經有進牛棚丟球，因為春訓才剛開始，每次丟的球數不會很多，最近一次大約30顆，抓回站在投手丘上的感覺，之後球數才會慢慢增加。（編輯：方沛清）1080122