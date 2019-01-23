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印尼羽球大師賽 許雅晴胡綾芳挺進女雙16強

最新更新：2019/01/23 21:50

（中央社記者黃巧雯台北23日綜合報導）台灣女雙組合許雅晴與胡綾芳今天在印尼羽球大師賽首輪僅花37分鐘，以21比18、21比15扳倒地主印尼組合，成為首組晉級16強的台將。

總獎金35萬美元（約新台幣1090萬元）的印尼羽球大師賽，這次會內賽共有9組台將參加。

世界排名第94的許雅晴與胡綾芳今天首戰對上世界排名第30的印尼組合巴卡（Yulfira Barkah）、蘇吉亞托（Jauza Fadhila Sugiarto），雙方過去曾在去年韓國羽球大師賽交手，當時鏖戰3局，「許胡配」遭逆轉吞敗。

兩組人馬今天開賽沒多久即一路纏鬥至18比18平手，「許胡配」隨後連拿3分，以21比18先馳得點。

「許胡配」第二局在一度落後3分情況下，後來居上，並在12比11領先時，拉出一波5比0攻勢，最終以21比15勝出，搶下16強門票。

今天會內賽首輪賽事，台灣羽球一哥周天成、羽球女將白馭珀都以直落二吞敗，而兩組混雙林家佑與許雅晴、盧敬堯與李佳馨都遭淘汰，男雙李哲輝與楊博軒、廖敏竣與蘇敬恒、盧敬堯與楊博涵等同樣在首輪止步，僅剩女雙白馭珀與吳玓蓉還在力拚晉級。（編輯：吳協昌）1080123

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