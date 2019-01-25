農保高球公開賽拉姆暫居領先 潘政琮獨居第4

（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）農保高球公開賽首輪，西班牙選手拉姆（Jon Rahm）打完9個洞就獵下2隻老鷹，以低於標準桿10桿的62桿暫居領先。台灣選手潘政琮以低於標準桿8桿的64桿排在第4。

拉姆今天以1桿之差暫時排在第一，英國選手羅斯（Justin Rose）則與韓裔美籍好手金道格（Doug Ghim）同以低於標準桿9桿的63桿並列第2。

14座大賽冠軍得主老虎伍茲（Tiger Woods）今天在最後一洞抓下小鳥，以70桿成績並列53名，落後領先者8桿差距。

台灣的潘政琮以64桿獨居第4，美國好手史畢斯（Jordan Spieth）以低於標準桿7桿的65桿獨居第5。

24歲的拉姆是今天比賽中手感最火燙的選手之一，他從後9洞出發，在第10洞、第17洞兩個標準桿5桿的5桿洞都獵下老鷹，首輪共獵下2隻老鷹、抓下7隻小鳥，僅吞下1個柏忌。

拉姆上次拿下冠軍，是在去年12月的英雄世界挑戰賽（Hero World Challenge），最近4戰他都能打進前10名。

兩年前在農保公開賽（Farmers Insurance Open）拿下個人於美國職業高爾夫巡迴賽（US PGA Tour）第一座冠軍的拉姆，是賽史最年輕的冠軍得主，當時他僅22歲又2個月。

在去年贏得巡迴錦標賽（Tour Championship）後的第一場正式賽事中，老虎伍茲今天抓下5隻小鳥，吞下3個柏忌。

老虎伍茲過去曾7度拿下農保公開賽冠軍，但自2013年後就沒再奪冠，2008年的美國公開賽（US Open）則是他目前14座大賽冠軍的最後一座。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080125