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籃球當成排球打 華勒斯守出自己一片天

最新更新：2019/02/16 11:34
前底特律活塞和芝加哥公牛球星華勒斯叩關象徵美國籃球最高榮譽的名人堂。（圖取自twitter.com/fear_dafro）
前底特律活塞和芝加哥公牛球星華勒斯叩關象徵美國籃球最高榮譽的名人堂。（圖取自twitter.com/fear_dafro）

（中央社記者龍柏安台北16日電）儘管沒有華麗的進攻手段，在選秀會上也落榜，沒人想得到他不僅成為了一名明星級中鋒，還拿下了總冠軍，現在華勒斯還有機會叩關象徵美國籃球最高榮譽的名人堂。

華勒斯（Ben Wallace）官方身高僅有6呎9吋（約206公分），不過也有一說他的實際身高僅6呎7吋（約201公分），在一吋長、一吋強的NBA（美國職籃）禁區裡，華勒斯一開始並不被看好。

環顧華勒斯的生涯數據，場均可繳出5.7分、9.6籃板、1.3助攻、1.3抄截以及2阻攻，從他的生涯數據可以看出端倪，他不是強力進攻型的球員，防守才是他的主旋律，他生涯共4度入選明星賽，且共4度拿下聯盟年度最佳防守球員殊榮。

過去的球迷，都戲稱華勒斯為「班蛙」，因為在2003-04球季的活塞，當年陣中還找來了另一名大前鋒華勒斯（Rasheed Wallace），做為球隊攻防兩端上的補強，因此為了區隔兩人，班．華勒斯才有了「班蛙」這個綽號。

而事實上雙華勒斯的發揮，也的確達到預期效果，當年活塞繼1990年後，再次重返總冠軍賽，且最終以4比1扳倒了西區豪強湖人，拿下了隊史第3座總冠軍。

當年的湖人，堪稱是聯盟最有冠軍相的球隊，除坐擁布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）兩大球星，還有抱團求冠的「郵差」馬龍（Karl Malone）以及手套培頓（Gary Payton），沒想到盛極一時的湖人F4，最後仍栽在活塞手上，球季結束後馬龍決定退休，培頓則轉戰塞爾蒂克，湖人的F4也宣告解體。

「班蛙」靠著防守與拚勁，掙得他在NBA的一片天，他也是聯盟史上唯一可以連續4季抓下1000個籃板、送出100次阻攻與100次抄截的球員，此外他更是連續7季締造150次阻攻與100抄截，除昔日的「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）外，班蛙也是聯盟中少數能把防守變成一門藝術的防守大師。（編輯：李錫璋）1080216

環顧華勒斯生涯數據，場均可繳出5.7分、9.6籃板、1.3助攻、1.3抄截以及2阻攻，他不是強力進攻型球員，防守才是他的主旋律。（圖取自美國籃球名人堂IG網頁instagram.com/hoophall）
環顧華勒斯生涯數據，場均可繳出5.7分、9.6籃板、1.3助攻、1.3抄截以及2阻攻，他不是強力進攻型球員，防守才是他的主旋律。（圖取自美國籃球名人堂IG網頁instagram.com/hoophall）
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