籃球當成排球打 華勒斯守出自己一片天

（中央社記者龍柏安台北16日電）儘管沒有華麗的進攻手段，在選秀會上也落榜，沒人想得到他不僅成為了一名明星級中鋒，還拿下了總冠軍，現在華勒斯還有機會叩關象徵美國籃球最高榮譽的名人堂。

華勒斯（Ben Wallace）官方身高僅有6呎9吋（約206公分），不過也有一說他的實際身高僅6呎7吋（約201公分），在一吋長、一吋強的NBA（美國職籃）禁區裡，華勒斯一開始並不被看好。

環顧華勒斯的生涯數據，場均可繳出5.7分、9.6籃板、1.3助攻、1.3抄截以及2阻攻，從他的生涯數據可以看出端倪，他不是強力進攻型的球員，防守才是他的主旋律，他生涯共4度入選明星賽，且共4度拿下聯盟年度最佳防守球員殊榮。

過去的球迷，都戲稱華勒斯為「班蛙」，因為在2003-04球季的活塞，當年陣中還找來了另一名大前鋒華勒斯（Rasheed Wallace），做為球隊攻防兩端上的補強，因此為了區隔兩人，班．華勒斯才有了「班蛙」這個綽號。

而事實上雙華勒斯的發揮，也的確達到預期效果，當年活塞繼1990年後，再次重返總冠軍賽，且最終以4比1扳倒了西區豪強湖人，拿下了隊史第3座總冠軍。

當年的湖人，堪稱是聯盟最有冠軍相的球隊，除坐擁布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）兩大球星，還有抱團求冠的「郵差」馬龍（Karl Malone）以及手套培頓（Gary Payton），沒想到盛極一時的湖人F4，最後仍栽在活塞手上，球季結束後馬龍決定退休，培頓則轉戰塞爾蒂克，湖人的F4也宣告解體。

「班蛙」靠著防守與拚勁，掙得他在NBA的一片天，他也是聯盟史上唯一可以連續4季抓下1000個籃板、送出100次阻攻與100次抄截的球員，此外他更是連續7季締造150次阻攻與100抄截，除昔日的「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）外，班蛙也是聯盟中少數能把防守變成一門藝術的防守大師。（編輯：李錫璋）1080216