獅隊新秀扮鯊魚跳舞 與球迷同樂

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊16日在台南棒球場進行「萊夯肉獅迷同樂會」，隊上新秀們特別練了鯊魚歌舞蹈，首度在球迷面前呈現。（統一獅提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年2月16日

（中央社記者楊啟芳台北16日綜合報導）統一獅今天於台南棒球場進行「萊夯肉獅迷同樂會」，繼1月開訓典禮新秀選手扮鯊魚跳水體驗後，新秀們今天也特別練了鯊魚歌舞蹈，首度在球迷面前亮相。

統一獅新秀有古林睿煬、李丞齡、劉軒荅、林祖傑、張偉聖、林靖凱、姚雨翔、方建德，今天是他們加盟獅隊後，首度與球迷互動進行見面會。

去年季中選秀獅隊第一指名古林睿煬說：「這是加入獅隊第一次參加球迷會活動，而且是跟球迷一起烤肉，是很特別的體驗，就像朋友一起同樂，看到許多球迷的支持，也讓自己更期待站在職棒場上拚出好成績。」

林祖傑則是新人中年紀最長，27歲的他也是首度參加球迷會。林祖傑特別感謝獅隊給予機會，賦予他游擊重任，希望自己能夠不辜負教練團及球迷的期待，成為投手最大後盾，把游擊守備練得更穩定，回饋給球迷。

去年獅隊第七指名新秀姚雨翔表示，「自從成為一個職棒選手後，有許多體驗，包括棚拍拍照、新秀練舞、球迷會等，其實都超緊張，希望自己的表現大家可以滿意，自己緊張歸緊張，會努力做到更好」。（編輯：張芷瑄）1080216