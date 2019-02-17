第4節擋住對手反撲 寶島夢想家主場險勝

（中央社記者龍柏安台北17日電）寶島夢想家今天差點浪費第4節最多13分領先優勢，所幸關鍵時刻對手上籃放槍，加上最後1分01秒內團隊聯手4罰俱中，終場82比76險勝馬來西亞猛龍。

征戰東南亞職業籃球聯賽的寶島夢想家，連兩天在主場出賽，昨天球隊以2分之差惜敗西貢熱火，今天僅開局曾微幅落後，全場幾乎一路保持領先。

夢想家第4節最多握有13分領先優勢，不料對手利用連續3分球追分，加上主力中鋒阿提諾（William Artino）在最後1分39秒運球失誤，掉球後被對手快攻上籃，被追到僅差4分。

所幸隨後猛龍洋將夏普德（Winston Shepard）切入籃下上籃放槍，獲得喘息的夢想家靠著錢肯尼（Kenny Chien）與米勒（Malcolm Miller）聯手4罰俱中，再次拉開差距，最後阿提諾籃下強攻得手，最後6.6秒葛拉斯（Tevin glass）快攻灌籃，有驚無險留下勝利。

葛拉斯今天攻下全場最高的28分，包括最後鎖定勝局的一記單手爆扣，賽後他坦言，今天他有不少簡單出手，是得分飆高的主因。他也強調本季的目標就是盡可能拿下每一場勝利，能夠贏球是全隊一起努力的成果。

夢想家贏球後，戰績以11勝6負繼續高掛聯盟第2，23日、24日將在主場彰化縣立體育館接連迎戰香港東方龍獅與珠海戰狼。（編輯：唐聲揚）1080217