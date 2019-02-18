南非奧運金牌女將瑟夢雅 將出庭捍衛參賽權

南非中距離女將瑟夢雅雖是女性，卻沒子宮和卵巢，且體內還有隱睪，她的睪固酮值是一般女性的3倍。（圖取自twitter.com/caster800m）

（中央社洛桑18日綜合外電報導）南非中距離女將瑟夢雅今天將出席體育仲裁法庭，挑戰國際田徑總會要求她在比賽前降低睪固酮值的提議。

瑟夢雅（Caster Semenya）在2009年柏林世界田徑錦標賽奪得女子800公尺金牌後，她的性別問題，一直困擾著國際體壇，因為她雖是女性，卻沒子宮和卵巢，且體內還有隱睪，她的睪固酮值是一般女性的3倍，接近於男性。

法新社報導，南非政府表示，國際田徑總會（IAAF）的提議是衝著瑟夢雅而來，並稱他們「嚴重侵犯」她的人權。

IAAF具爭議性的提議將強迫「雄性激素過多」（hyperandrogenic）或「性別發展差異」（DSD）的運動員服用藥物，讓睪固酮值下降至法定標準以下才能參賽。

新規定原本打算於去年11月實施，但後來暫緩，等候體育仲裁法庭（CAS）聽證會結論。瑟夢雅料將出席本週在洛桑舉行的體育仲裁法庭聽證會。一般預料，3月底之前將會做出裁決。

英國泰晤士報（The Times）上週報導，國際田徑總會可能會主張瑟夢雅應被歸類為生理男性，這項說法後來遭到國際田徑總會否認。瑟夢雅回擊說，她「毫無疑問是女性」。

國際田徑總會回應報導內容，強調並非特別針對瑟夢雅，而是就基本原則提出的規範，並否認企圖將任何有「性別發展差異」的運動員歸類為男性。

國際田徑總會也透過聲明指出，為確保女性比賽類別的公正性，「要求性別發展差異運動員在參加國際級比賽前降低睪酮值至女性標準是必要的」。

瑟夢雅的律師團隊說：「她很期待在即將到來的體育仲裁法庭聽證會，向國際田徑總會做出回應。她與生俱來的基因構造應被讚揚，而非遭受歧視對待。」

體育部長桑沙（Tokozile Xasa）領銜表示，南非政府認為國際田徑總會提議是「歧視」，「這比能否參與運動賽事更為嚴重。女性的身體、幸福感、謀生能力、身分認同、隱私與安全感以及對世界的歸屬感，都遭到質疑」。

桑沙警告，提議一旦實施，可能阻礙「在非洲村莊成長的小女孩成為頂尖女性運動員的夢想」。

現年28歲的瑟夢雅是國際運動賽事常勝軍，在2011年南韓大邱世界錦標賽與2012年倫敦奧運女子800公尺競賽中獲得銀牌，也於2016年里約奧運會獲得首面奧運金牌和隔年世界錦標賽800公尺競賽再次奪金。（譯者：王品軒/核稿：嚴思祺）1080218