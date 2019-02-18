李晨薰滑球壓制無失分 木棒聯賽平鎮擊退麥寮

（中央社記者楊啟芳台北18日綜合報導）高中木棒聯賽第二階段賽事今天開打，平鎮高中由李晨薰掛帥主投，壓制5局無失分，率隊6比0擊敗麥寮高中。李晨薰此戰用滑球壓制對手，但他認為還在調整中。

李晨薰用51球投5局，僅被敲出2支安打，奪5次三振。平鎮總教練吳柏宏表示，「他每場表現都不錯，接下來對手會愈來愈強，這場比賽刻意讓他投變化球，而且為他未來著想，好投手不只直球要投得好，也要有變化球搭配，這場比賽滑球控制得不錯。」

李晨薰也認為，滑球能控制在邊邊角角，是此戰表現最好的變化球種。不過，他也提到，曲球和變速球還沒達到像去年木棒聯賽一樣滿意的程度。他此戰積極進攻好球帶，用球數精簡，但球速沒有催出來，他坦言，「今天球探特別多，有點緊張。」此戰國內外球探聚集在三民球場關注他，加起來20人以上。

平鎮打線也全力支援李晨薰，首局開路先鋒李灝宇掃二壘安打，再由林子豪送回1分。3局下又是一輪猛攻，何逸龍安打後，包括4、5棒劉基鴻、宋晟睿連線二壘安打，一口氣送回5分奠定勝基。

宋晟睿此役2支安打，貢獻1打點、1得分，最為突出；林子豪1安打，貢獻2打點、1得分表現也不錯。吳柏宏認為，投打都有發揮，不過，跑壘上有缺失，有待加強。平鎮目前保持不敗，下一戰19日對花蓮玉里。

另外，今天在高雄三民高中舉行的第二場賽事，雖然東石高中首局失誤形成落後，不過，7局把握對方失誤攻下致勝分，以3比2逆轉興大附農，首戰獲勝也讓晉級壓力減輕不少。（編輯：管中維）1080218