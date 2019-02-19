富邦盃少棒福林鐘懷逸完投勝 偶像鈴木一朗

（中央社記者謝靜雯台北19日電）富邦盃台灣12強少棒大賽，台北市福林與台南市協進今天交手，投手鐘懷逸完投6局、率隊以9比5拿勝；鐘懷逸表示，這場比賽角度壓低、有效壓制，但更喜歡打擊，偶像是鈴木一朗。

2019年富邦盃台灣12強少棒大賽今天開打，台北市福林國小總教練章子健表示，對於協進打擊、投手都有了解，也有所準備，面對實力相當的球隊，就是看臨場，球隊下學期已經調整進入比賽狀態，今天雖然守備上有些失誤、好在沒有造成重傷害。

福林鐘懷逸今天先發完投6局，被敲5支安打，失掉5分（3分責失分），章子健透露，鐘懷逸一直都是陣中不錯的投手，但之前沒什麼信心，遇到強隊時會害怕，這場比賽相信對他自信心建立有很大的幫助，教練團也一直鼓勵他，「要對自己有信心，是時候需要跳出來表現，不可以只靠隊友」。

鐘懷逸表示，這是第2次完投，今天比賽把投球角度壓低，投在捕手要的位置，收到不錯成效，以前遇到實力相當的隊伍會怕被打爆，現在上場更敢於去做。

鐘懷逸今天打擊方面打第1棒，雖然沒有安打表現，但選到2次保送替球隊跑回2分，他表示，更喜歡打擊，敲出安打的感覺很好，偶像是日籍球員鈴木一朗，「他傳球臂力好、打擊也很好，希望可以向他看齊」。（編輯：方沛清）1080219