富邦盃少棒協進試水溫 小李振昌投出代表作

富邦盃台灣12強少棒賽，台南協進「小李振昌」鄞雋嘉（圖）從四分之三改為側投，壓低出手點收到不錯成效，20日沒完成投出無安打比賽目標但完封5局，率隊擊敗新北市興穀國小。中央社記者謝靜雯攝 108年2月20日

（中央社記者謝靜雯台北20日電）富邦盃台灣12強少棒賽，台南協進「小李振昌」鄞雋嘉從四分之三改為側投，壓低出手點收到不錯成效，今天沒完成投出無安打比賽目標但完封5局，率隊以7比0、5局擊敗新北市興穀國小。

協進國小昨天不敵台北市福林國小，今天與興穀國小碰頭，鄞雋嘉扛起先發，前4局都沒有被敲出安打，直到5局才被敲出全場唯一的1支安打，有效壓制對手打線，表現不錯，投出近期比賽代表作。

協進總教練劉澔澤表示，鄞雋嘉棒球起步較晚，直到5年級下學期才開始接受正規棒球訓練，原本是四分之三側投，觀察協調性等各方面條件後，讓他模仿中信兄弟隊投手李振昌的投球動作，改為側投，壓低出手點，達到不錯的效果。

鄞雋嘉雖然起步慢，但練球不覺得苦，喜歡打棒球、專心練投，今天比賽本來有想過要投無安打比賽，但5局被敲出安打破功，目前6年級的鄞雋嘉還不確定國中會不會繼續打球，要看這一年比賽表現而定，但希望家長能同意他繼續往棒球發展，他也把李振昌當成偶像，平時會看李振昌的投球影片模仿。

協進此次富邦盃與興穀、台北市福林同組，目前戰績1勝1敗，是否能晉級要看明天興穀和福林的比賽；協進今年將代表台南市隊打華南金控盃少棒賽，爭取U12世界盃少棒賽中華代表權，劉澔澤表示，球員身材不算突出，還是要靠守備和打擊串連，此次富邦盃也算是為之後選拔賽試水溫。（編輯：張芷瑄）1080220