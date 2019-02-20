富邦盃少棒東園大比分逆轉勝 教頭機會教育

富邦盃台灣12強少棒賽，台北市東園國小20日比賽展現韌性，一度落後7分、比賽後半段追分，後援投手高均騰後援穩守，率隊以9比7擊敗高雄市中正。中央社記者謝靜雯攝 108年2月20日

（中央社記者謝靜雯台北20日電）富邦盃台灣12強少棒賽，台北市東園國小今天比賽展現韌性，一度落後7分、比賽後半段追分，後援投手高均騰後援穩守，率隊以9比7擊敗高雄市中正，東園總教練賴敏男也藉比賽機會教育。

東園國小昨天首場比賽與桃園市仁善國小交手，但陣中幾名主力球員集合遲到被教練團禁賽，昨天比賽以3比12輸球；總教練賴敏男表示，「勝負之外，更希望藉此教育球員，讓他們知道態度更重要，幾名被禁賽的球員也都有反省」。

東園今天與中正交手，中正首局先拿1分，2局再靠著接連5支安打、3次保送，單局打了10人次、攻下6分大局，東園一度7分落後，但賴敏男提醒球員，上場不要看計分板，做好該做的事，想辦法累積跑者、不要成為出局數，一分一分追，球員們也都有做到教練團的要求。

東園2局下半靠著單局7支安打、1次對手守備失誤，一口氣追回6分，3局再靠著保送、短打推進，楊奕辰、蘇鈺棋接連安打，多添2分、翻轉戰局，5局再添保險分，順利拿下比賽勝利。

東園後援投手高均騰投5局被敲8支安打，投出3次三振，失掉2分責失分，是球隊後半段可以逆轉拿勝的關鍵；高均騰表示，危機時登板後援不會覺得有壓力，今天比賽控球有發揮，「投給對手打、讓守備幫忙」，開心球隊後半段可以追分、贏得比賽。

東園目前富邦盃戰績1勝1敗，還不確定能否晉級，但賴敏男表示，有了今天這場大比分逆轉的比賽，相信球隊氣勢會越來越好，球員已經慢慢進入狀況，接下來國手選拔賽瞄準LLB世界少棒錦標賽代表權，相信球隊會後來居上、越來越好。（編輯：張芷瑄）1080220