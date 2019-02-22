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木棒聯賽16強首戰 平鎮3投聯手壓制擊退成德

最新更新：2019/02/22 20:01
107學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段16強分組循環賽，平鎮高中22日對戰成德高中，平鎮投手李承禎（圖）先發主投6局，被敲7支安打、飆4次三振，失3分有1分責失，拿下勝投。（學生棒聯提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年2月22日
107學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段16強分組循環賽，平鎮高中22日對戰成德高中，平鎮投手李承禎（圖）先發主投6局，被敲7支安打、飆4次三振，失3分有1分責失，拿下勝投。（學生棒聯提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年2月22日

（中央社記者楊啟芳台北22日電）高中木棒聯賽第三階段16強分組循環賽，平鎮高中今天對戰成德高中，派出李承禎、李晨薰及徐若熙3大巨投聯手上陣，以6比3擊敗對手。

平鎮先發投手李承禎主投6局，被敲7支安打，飆4次三振，失3分有1分責失，拿下勝投。教練羅健銘表示，「李承禎今天狀況太多，每一局都有打者上壘，還好關鍵時刻都有抓起來」。

李承禎今天球速最快140公里，搭配變速及滑球。他賽後表示，守備部分尤其短打處理不錯，但很多球失投偏高，速度也沒有催出來，成德的陳聖平最不好對付，第1局就被敲出安打。

成德首局就靠著陳聖平二壘安打，加上守備失誤攻下1分。平鎮4局上由劉基鴻安打帶起反攻，之後把握成德單局3保送擠回1分，再由李孟哲安打掃回2分，反以3比1超前，5局上林子豪安打及劉基鴻高飛犧牲打再下一城。

平鎮投手李承禎度過第1局亂流後回穩，直到第6局被高偉杰、黃文鈺連續安打，讓成德追回2分。7局開始平鎮啟動最強牛棚陣，李晨薰投2局，僅被陳聖平敲出二壘安打，飆3K無失分，徐若熙9局下登板，連飆2K，守住勝利。

羅健銘透露，「李晨薰最近遇到撞牆期，是投手都會遇到的那種，也不是疲勞，力道出不來，徐若熙表現一直維持一定水準。」此戰兩任牛棚投手都發揮速球優勢，李晨薰最快146公里，徐若熙最快148公里。

成德打線也不差，面對平鎮3大巨投共敲出8支安打，主砲陳聖平分別對李承禎及李晨薰各敲1支安打，陳聖平說：「李承禎是很好的投手，那支安打我沒有改變打擊節奏，照教練說的以直球節奏去打，但安打那顆球應該是打到變化球；遇到晨薰，很想看他的速球，當時設定直球，全力揮」。

成德黃文鈺此戰扮演二刀流，2支安打都是抓李承禎的直球，最後一局登板投1局無失分，黃文鈺說：「高三都是負責短局數，打擊方面遇到強隊反而不會想太多，高中最後一次木棒聯賽，要全力以赴。」（編輯：張芷瑄）1080222

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