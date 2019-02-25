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HBL高苑勝南湖 能否進4強還得再等等

最新更新：2019/02/25 15:16

（中央社記者龍柏安台北25日電）HBL高中籃球聯賽今天進行8強賽最後一天，男子組高苑工商靠著第4節拉出一波20比8的攻勢，甩開南湖高中追擊，終場以78比59贏球，一隻腳已踏進4強窄門。

高苑今天贏球後，戰績來到4勝3負，不過能否得4強門票，還得等其他組合賽事結束，除稍晚能仁家商擊敗光復高中，或南山高中幫忙扳倒松山高中，兩個條件只要完成其中一項，他們就能搭上4強列車。

「心情還是七上八下，一直拉肚子。」高苑女教頭田本玉賽後坦言，就算贏球，依舊無法百分之百底定，讓她心情很煎熬，她開玩笑地說：「只要一比賽就拉肚子，就算不吃也拉，平常減肥都減不下來，原來比賽才是最好的減肥時機。」

她坦言，現在她什麼都不想管，先讓腦袋放空，「反正飯店也都退了，就只能坐車回去等消息。」

3年前跟著學長一起晉級4強，如今身為學長的楊皓韋，輪到他要帶著學弟挺進小巨蛋（4強），他笑說：「贏球當下先開心，如果能帶著學弟晉級4強，當然很興奮。」

若萬一被淘汰，他坦言，他們打到最後一天、最後一場比賽用盡了全力，也看見了4強曙光，若最後的結局不如人意，他淡淡地說：「大家3年來都練得這麼辛苦，如果沒進，當然會很遺憾。」（編輯：陳俊碩）1080225

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