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樂天岸孝之將先發戰桃猿 盼拿出最好一面

最新更新：2019/02/27 18:21
中華職棒Lamigo桃猿隊與日職東北樂天金鷲隊28日將於天母棒球場展開交流熱身賽，樂天將派出去年太平洋聯盟防禦率王岸孝之掛帥先發。中央社記者楊啟芳攝　108年2月27日
中華職棒Lamigo桃猿隊與日職東北樂天金鷲隊28日將於天母棒球場展開交流熱身賽，樂天將派出去年太平洋聯盟防禦率王岸孝之掛帥先發。中央社記者楊啟芳攝　108年2月27日

（中央社記者楊啟芳台北27日電）Lamigo桃猿與日職東北樂天金鷲，明天將於天母棒球場進行首場交流賽，桃猿派出葉家淇先發主投，樂天則是岸孝之先發，岸孝之說，目前狀況不錯，會把自己最好的一面表現出來。

今年34歲的岸孝之在2007至2016年效力埼玉西武獅，2017年透過自由球員資格轉隊至樂天金鷲，去年他出賽23場，拿下11勝4敗，防禦率2.72，拿下太平洋聯盟防禦率王與金手套投手獎。岸孝之職棒生涯12年，累積122勝79敗，防禦率也僅3.00。

岸孝之表示，明天將是第一次在台灣登板投球，也是第一次對戰台灣選手，預計會投3局，不過還是要看當下用球數，目前狀況不錯，岸孝之說：「希望可以壓制他們，也很期待可以表現給台灣球迷看，並完成季前的準備。」

今天下午是樂天在天母棒球場的練球日，岸孝之也有上投手丘簡單練習，他說：「一開始看覺得投手丘比較低，不過不會有太大影響，明天會把自己最好的一面表現出來。」（編輯：張芷瑄）1080227

目前效力日職東北樂天金鷲隊的旅日好手宋家豪（左）隨隊來台，28日樂天與中職Lamigo桃猿隊進行交流賽時，他也會在場邊備戰。樂天27日在天母球場練球，宋家豪與強投岸孝之（右）開心合影。中央社記者楊啟芳攝　108年2月27日
目前效力日職東北樂天金鷲隊的旅日好手宋家豪（左）隨隊來台，28日樂天與中職Lamigo桃猿隊進行交流賽時，他也會在場邊備戰。樂天27日在天母球場練球，宋家豪與強投岸孝之（右）開心合影。中央社記者楊啟芳攝　108年2月27日
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