樂天岸孝之將先發戰桃猿 盼拿出最好一面

（中央社記者楊啟芳台北27日電）Lamigo桃猿與日職東北樂天金鷲，明天將於天母棒球場進行首場交流賽，桃猿派出葉家淇先發主投，樂天則是岸孝之先發，岸孝之說，目前狀況不錯，會把自己最好的一面表現出來。

今年34歲的岸孝之在2007至2016年效力埼玉西武獅，2017年透過自由球員資格轉隊至樂天金鷲，去年他出賽23場，拿下11勝4敗，防禦率2.72，拿下太平洋聯盟防禦率王與金手套投手獎。岸孝之職棒生涯12年，累積122勝79敗，防禦率也僅3.00。

岸孝之表示，明天將是第一次在台灣登板投球，也是第一次對戰台灣選手，預計會投3局，不過還是要看當下用球數，目前狀況不錯，岸孝之說：「希望可以壓制他們，也很期待可以表現給台灣球迷看，並完成季前的準備。」

今天下午是樂天在天母棒球場的練球日，岸孝之也有上投手丘簡單練習，他說：「一開始看覺得投手丘比較低，不過不會有太大影響，明天會把自己最好的一面表現出來。」（編輯：張芷瑄）1080227