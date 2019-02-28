藍寅倫轟陽春砲 對樂天投手塞內角印象深

中職Lamigo桃猿隊28日與日職東北樂天金鷲隊的交流賽，桃猿藍寅倫4打數敲出2支安打，包括一發陽春砲。中央社記者張新偉攝 108年2月28日

（中央社記者楊啟芳台北28日電）Lamigo桃猿今天與東北樂天金鷲的交流賽，藍寅倫4打數敲出2支安打，包括一發陽春砲，第9局還從宋家豪手中揮出安打，手感火燙，藍寅倫也對日本投手敢塞內角球印象深刻。

藍寅倫首打席面對樂天先發投手岸孝之，擊出二壘手上空高飛球，他表示，「這球是內角，雖然他的球沒到很快，但控球很準，完全來不及。」藍寅倫也指出，岸孝之的球轉速很快，速差也大，又敢塞打者內角，印象很深刻。

第2打席藍寅倫因一壘手失誤繞過一壘，不過在二壘前遭觸殺出局；第6局第3打席從池田隆英手中敲出陽春砲；第9局面對樂天台灣投手宋家豪，則是敲出右外野方向安打。

藍寅倫表示，「或許是日本投手對自己控球很有自信，所以都很敢投內角球，不怕丟到人，每個棒次幾乎都會投內角球，而且很多，所以有一直在注意」。至於與宋家豪對決，藍寅倫也指出，宋家豪球速很快，所以不想等，第一球就攻擊。（編輯：張芷瑄）1080228