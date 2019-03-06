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王柏融熱身賽2安2打點 火腿不敵羅德[影]

最新更新：2019/03/06 16:27
旅日火腿隊野手王柏融6日在官辦熱身賽與羅德隊交手，單場2安、貢獻2分打點。（圖取自twitter.com/FightersPR）
旅日火腿隊野手王柏融6日在官辦熱身賽與羅德隊交手，單場2安、貢獻2分打點。（圖取自twitter.com/FightersPR）

（中央社記者謝靜雯台北6日綜合報導）旅日火腿隊野手王柏融，今天在官辦熱身賽與羅德隊交手，打擊有表現，單場2安、貢獻2分打點，但沒能與羅德隊台灣投手陳冠宇場上對決；火腿隊終場以7比10落敗。

王柏融今天賽前於官辦熱身賽總計3場出賽，7打數敲出1支安打，吞下1次三振；今天與羅德隊比賽先發打第5棒、指定打擊，首局首打席敲出中外野方向安打，中斷官辦熱身賽連5打數無安打。

王柏融3局敲出三壘界外飛球出局、5局敲出三壘方向滾地球出局，7局高飛犧牲打送回球隊第5分，9局再敲出個人單場第2安、送回球隊第6分；王柏融今天總計4打數敲出2支安打，貢獻2分打點。

今天比賽3局打完兩隊戰成3比3平手，火腿隊大田泰示6局開轟、超前比數，7局再靠著接連安打、王柏融高飛犧牲打，多添1分；羅德隊8局反攻，靠著單局5安、包括岡大海的全壘打，攻下7分大局，火腿隊9局下半追回2分，但追分不及、吞下敗仗。（編輯：張雅淨）1080306

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