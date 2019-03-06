射箭企聯上路 譚雅婷鄧宇成獲選狀元

（中央社記者龍柏安台北6日電）中華企業射箭聯賽今年首度上路，今天舉行別開生面的選秀會，手氣超旺的甲山林，同時抽中女、男狀元籤，最後他們選進女將譚雅婷，男子部分則相中國立體大二年級的鄧宇成。

催生多時的中華企業射箭聯賽，今年首度上路，開幕戰將於31日在國立體大射箭場點燃戰火，共有甲山林、凱撒、寒舍、台中銀行、恆耀工業等5支職業隊，另有5家企業共同挹注資金，共組的協會青年隊，一共6支隊伍參賽。

曾參加過2屆奧運、2屆亞運的譚雅婷，毫無懸念成為選秀狀元，她搞笑地說，被叫到名字當下，她很驚訝，頓時也不知道要做什麼反應，「協會秘書長回頭看我，暗示我要站起來揮揮手，等我意會過來，已經唱名叫下一個選手，來不及了」。

譚雅婷去年11月不慎跌倒，用手硬撐地板，造成左手小拇指骨裂，休息一個多月後，直到今年1月28日才開始恢復訓練，對於首度上路的射箭企聯，她非常興奮，也準備好迎接全新的挑戰。

男子組部分則大爆冷門，鄧宇成擊敗國內射箭一哥魏均珩，成為選秀狀元，不過他本人倒是沒有太多感覺，「我就是來參加，然後就被選上」。問他有沒有想過何時被選上，他酷酷地說：「沒有，被選上就好。」

魏均珩落到首輪第5順位，才由凱撒挑走，他透露，鄧宇成當選狀元，他倒是一點都不意外，「我們在選拔賽的時候，每次遇到他，我都是0比6落敗，且3次交手無一例外」。

魏均珩強調，對他而言選秀順位並不重要，重要的是射箭企聯成立後，能夠延續選手的運動生涯，「所以只要選上就好，至少不要沒有工作」。（編輯：張雅淨）1080306