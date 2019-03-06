江辰晏邱浩鈞王鏡銘好表現 獲2年複數年約

（中央社記者謝靜雯台北6日綜合報導）統一獅隊今天再公布新球季球員合約，投手江辰晏、邱浩鈞、王鏡銘都獲得2年複數年合約，江辰晏今年月薪新台幣22萬元，邱浩鈞今年月薪24萬元，王鏡銘今年月薪41萬元。

統一獅隊投手王鏡銘去年球季21次中繼成功，表現出色，獲複數年合約肯定，今年月薪41萬元、明年月薪43萬元，2年合約薪資總額1008萬元。

邱浩鈞去年整季出賽55場，戰績4勝3敗，有23次中繼成功，拿下中職年度中繼王，球團肯定邱浩鈞的進步和穩定性，與他簽下複數年合約，今年月薪24萬元，明年月薪27萬元，2年複數年約薪資總額612萬元。

江辰晏前幾個球季表現起伏大，去年穩定成長，整年出賽19場（17場先發），總計投98.1局戰績8勝4敗，防禦率3.46，扛起獅隊先發輪值，無論球技和心態都更成熟，也獲得複數年合約，今年月薪22萬元，明年月薪25萬元，獅隊領隊蘇泰安表示，球團十分看重江辰晏，「期許他能自我挑戰，相信他的成績不僅如此，還可以更好，能成為球隊重要先發投手戰力」。

鄧志偉去年底雖因滑壘受傷無緣季後賽，但例行賽表現也很不錯，總計64場出賽，打擊率2成87，敲出10支全壘打，獲加薪5萬、今年月薪17萬；潘彥廷去年整季出賽75場，打擊率3成18，球團肯定其攻擊能力能夠適時給予球隊幫助，加薪5萬、今年月薪12萬。（編輯：張芷瑄）1080306