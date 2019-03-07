關心王柏融比賽狀況 洪一中：他在日職沒問題

（中央社記者楊啟芳台北7日電）王柏融今年從Lamigo桃猿轉戰北海道日本火腿鬥士，桃猿總教練洪一中平常會透過轉播關心他的表現，下週桃猿去千葉也會順道看他比賽，洪一中認為，王柏融在日職生存絕對沒問題。

Lamigo桃猿隊下週要赴日本與千葉羅德海洋隊打2場交流賽，桃猿也會順道看火腿和羅德的比賽，並為王柏融加油，洪一中說：「這次大家也是滿興奮的，可以去看柏融比賽。」

洪一中表示，平常都會關注王柏融的熱身賽，如果有轉播，大家就開著電腦看，他笑說：「其實過程不重要，只要換柏融在打擊就趕快通知一下，叫大家趕快過來看。」

洪一中也指出，王柏融在日職的表現對台灣球員很重要，只要表現好，以後大家對台灣選手會比較有信心，就比較有機會出國打球，他說：「一則以喜，一則以憂啦，憂是這樣的好手都出去了，喜是台灣選手可以出去學很多東西。」

洪一中對王柏融在日本表現有信心，他表示，棒球最注重基本功，或許王柏融可能會遇到短期瓶頸，但很快可以適應強度更高的挑戰，因為本來能力和基本功是足夠的。

至於近期日職球隊針對王柏融的內角弱點，洪一中則認為，王柏融本身出棒速度快，也是很聰明的打者，不怕被針對，因為他也會去研究對方。洪一中說：「他剛進職棒我就講，是中華職棒最強的打者，到現在證明我們看的眼光是沒錯的。」（編輯：張雅淨）1080307