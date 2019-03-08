若要大聯盟來台打開幕戰 須有巨蛋

（中央社記者楊啟芳台北8日電）美國職棒代表史莫爾今天在台簽署與中職的球員協定，他也談到大聯盟來台進行開幕戰的可能。史莫爾指出，海外大型賽事不可能因雨延賽，台灣要有具屋頂的球場以排除天氣因素。

今年美國職棒大聯盟將在日本東京巨蛋舉行開幕戰，由奧克蘭運動家對上西雅圖水手，兩隊2連戰將於3月20至21日舉行，這是大聯盟第8次海外開幕戰，也是第4次在日本開打。

美職國際資深副總裁史莫爾（Jim Small），今天與中華職棒會長吳志揚共同出席球員協定簽署記者會，針對大聯盟未來有沒有可能來台進行開幕戰，史莫爾指出，最重要的因素就是球場必須要有屋頂，因為這種海外大型賽事不可能因雨延賽，必須排除天氣因素。

另外，史莫爾也指出，到亞洲進行比賽成本非常浩大，這也是考量因素之一，不過他說：「希望未來有機會可以到台灣打比賽。」

目前台灣並沒有具屋頂的棒球場，因此大聯盟若要來台灣打比賽，至少要等到台北大巨蛋興建完成之後，才有可能。（編輯：屈享平）1080308