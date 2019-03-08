LamiGirls春訓 迎中職30年開幕戰

中職Lamigo桃猿隊啦啦隊LamiGirls人海戰術傲人，8日展開春訓，由隊長巫苡萱（前右5）率領成員，積極為新球季開幕熱舞備戰。中央社記者張新偉攝 108年3月8日

（中央社記者張新偉台北8日電）中職Lamigo桃猿隊啦啦隊LamiGirls今天正式展開春訓，為中職30年開幕戰準備，4名新人菲菲、YURI、卉妮、若潼也加緊練舞進度，為初登板備戰。

成軍9年，全猿主場的靈魂人物LamiGirls，近年不斷在舞蹈上求新求變，每年都會在球季開始前集合訓練，備戰新球季。今年開訓儀式上，球團宣布由去年的副隊長巫苡萱擔任隊長，資深學姊曲羿擔任副隊長，舞蹈老師續由陸筱晴擔任。

有了去年副隊長的經驗，巫苡萱表示，「隊長不是一個人可以做到的」，今年目標是做一個稱職的隊長，同時也給自己6個字「謹慎、謙虛、自律」，在面對球團、女孩上事事謹慎面對，就算自己當上隊長，仍多聆聽女孩們的意見；同時也把自己份內的事做到最好，做好表率。

LamiGrils人海戰術傲人，由隊長巫苡萱率領成員曲羿、倪暄、沐妍、慕霏、慧慧、陸筱晴、琳妲、羚小鹿、張庭、阿布舞、巧柔、籃籃、亞璇、牙牙、凱莉絲、孟潔與4名新人菲菲、YURI、卉妮、若潼，加上續與日職前羅德「乾杯女孩」彩香合作，新球季將以22人亮相。

LamiGirls從棒球場上嬌點跨足藝能界，桃猿球團副領隊浦韋青表示，會持續努力在這兩者發展中達到平衡，感謝4名前團員的貢獻，今年也會為22人量身打造單曲，預計在8月中發表。

曾在2015年加入的卉妮，因為學業的關係離開，今年再次回歸球場，卉妮期許自己呈現更好的一面，也表示她利用這2年空檔精進舞蹈與口條，想要再次在球場展現全新自我。

YURI曾是統一獅啦啦隊一員，去年因為拍戲而離團，今年加入LamiGirls回歸球場，YURI說，來到這裡就是一個新開始，自認自己在記舞步比較慢，「很謝謝學姊們照顧新學妹，提醒舞步要領」，會把握時間，努力練起來。

喜愛表演的若潼與YURI都是嘉義人，因為陪YURI到桃園球場看球，而成為Lamigo球迷，今天從球迷變成LamiGirls，若潼表示，雖然他還是學生，「會努力取得兩者之間的平衡，在球場舞台上表現熱情」。

廣告拍攝經驗豐富的菲菲，因為喜愛跳舞而加入LamiGirls，「跳舞是展現自我的運動」，也帶給她很大的快樂與成就感；菲菲表示之前到天母球場觀看桃猿與樂天的比賽，從學姊們應援中可以感受到她們的熱情；結合自己的興趣，帶給大家快樂與活力，也讓自己有不一樣的發展。

LamiGirls除了今明兩天訓練課程外，10日則舉辦「2019 RUNNING LMG 辣蜜天下武鬥大會」春訓同樂會與球迷同樂，13日隊長苡萱將與成員羚小鹿、琳妲、倪暄、孟潔與慧慧和球隊一同前往日職羅德球場進行交流賽事。（編輯：屈享平）1080308

中職Lamigo桃猿隊啦啦隊LamiGirls自8日展開春訓，為中職30年開幕戰準備，球團宣布由去年的副隊長巫苡萱（中）擔任隊長，將帶領4名新人菲菲（右2）、YURI（右）、卉妮（左）、若潼（左2）加緊練舞，為初登板備戰。中央社記者張新偉攝 108年3月8日

中職Lamigo桃猿隊啦啦隊LamiGirls從8日起展開春訓，為中職30年開幕戰做準備，4名新人菲菲（前左起）、卉妮、若潼與YURI也加緊練舞進度，為初登板備戰。中央社記者張新偉攝 108年3月8日

中職Lamigo桃猿隊啦啦隊 LamiGirls自8日起正式展開春訓，為中職30年開幕戰積極準備，在舞蹈老師陸筱晴（前排中）的帶領下，一次又一次練習舞步。中央社記者張新偉攝 108年3月8日

中職Lamigo桃猿隊啦啦隊LamiGirls8日正式展開春訓，待春訓結束後，13日將由隊長苡萱（右3）與成員羚小鹿（右）、琳妲（左2）、倪暄（左）、孟潔（右2）、慧慧（左3）和球隊一同前往日職羅德球場展開交流。中央社記者張新偉攝 108年3月8日

成軍9年，全猿主場的靈魂人物LamiGirls不斷在舞蹈上求新求變，每年都會在球季開始前集合訓練，備戰新球季。今年開訓儀式上，前任隊長倪暄（前左）交接給新任隊長巫苡萱（前右）。中央社記者張新偉攝 108年3月8日