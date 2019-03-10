中信兄弟公布調薪 陳琥王威晨獲大幅加薪

（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職中信兄弟隊今天公布球員調薪結果，投手陳琥、楊志龍獲大幅加薪，本季月薪分別為15萬、14萬元，去年中職「盜壘王」王威晨加薪10萬元、本季月薪22萬元。

兄弟隊公布球員今年球季調薪結果，投手部分，去年定位先發的陳琥表現出色，月薪由6.5萬元升至15萬元，楊志龍由7.3萬元調升至14萬元；部分球員月薪調降，洪宸宇由月薪14萬調降至12.5萬、吳哲源由月薪14萬調降至11萬、彭識穎由月薪12萬調降至10.5萬元。

野手部分，王威晨去年球季跑出44次盜壘成功，扮演稱職開路先鋒角色，獲大幅加薪，月薪由12萬元調升至22萬元，林書逸穩定出賽、表現亮眼，月薪由8.5萬調升至14萬元，捕手黃鈞聲月薪由11.5萬調升至17萬，去年季中升上一軍，就有不錯表現的陳偉漢，月薪由7.5萬調升至13萬，張志強、王峻杰本季月薪都調升至9萬元。

野手王勝偉維持原月薪42萬元，野手部分球員遭降薪，許基宏由月薪21萬降至20萬、吳東融由月薪15萬降至12.5萬、曾陶鎔由月薪13.5萬降至9.5萬、潘志芳由月薪14萬降至13萬、陳家駒由月薪13.5萬降至12萬元。

中職官辦熱身賽表定昨天開打，但首場Lamigo桃猿與統一獅隊比賽，因雨取消，兄弟隊首場官辦熱身賽將於今天下午2時於台南棒球場與統一獅隊交手。（編輯：陳俊碩）1080310