桃猿赴千葉與羅德交流賽 一軍陣容應戰

中華職棒Lamigo桃猿隊14、15日將在千葉與日職羅德隊舉行2場交流賽，11日公布26人名單，投手王溢正、捕手林泓育領軍，除了洋投史博威沒有隨隊外，其餘球員幾乎都是一軍主力。（Lamigo桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年3月11日

（中央社記者謝靜雯台北11日電）中職Lamigo桃猿隊將於14、15日於千葉與日職羅德隊舉行2場交流賽，今天公布26人名單，投手王溢正、捕手林泓育領軍，除了洋投史博威沒有隨隊外，其餘球員幾乎都是一軍主力。

桃猿隊今年季前安排多場與日職球隊交流賽，農曆年間赴石垣島與日職羅德隊比賽，2月28日、3月1日在台灣與日職樂天隊交手，此次比賽季前最後2場與日職球隊正式交流賽，也藉此測試球員調整備戰狀態。

桃猿隊今天公布26人名單，總教練洪一中領軍，投手黃子鵬、蘇俊羽、葉家淇、王溢正、李茲、尼克斯、賴智垣、吳丞哲、洪聖欽、陳禹勳共10人；捕手林泓育、嚴宏鈞、廖健富共3人；內野手林承飛、郭嚴文、陳俊秀、林智平、郭永維、朱育賢、梁家榮、陳晨威共8人。

桃猿隊主力外野手王柏融離隊後，新球季外野位置誰能扛起是焦點，此次千葉交流賽，共帶詹智堯、鍾承祐、藍寅倫、余德龍、陽耀勳5人，也為新球季外野陣容做最後測試。

兩場流賽將於3月14、15日於日本千葉ZOZO海洋球場舉行，比賽時間為台灣時間中午12時。（編輯：張雅淨）1080311