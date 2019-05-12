索沙飆10K王正棠關鍵守備 悍將中止對獅3連敗

（中央社記者楊啟芳新北12日電）中華職棒今天在新莊棒球場的比賽，由統一7-ELEVEn獅對富邦悍將，索沙僅被敲5支安打、飆出10次三振，加上王正棠2次關鍵守備，投7局無失分，悍將以5比0中斷對獅隊的3連敗。

1局上悍將的胡金龍敲安打後，蔣智賢遭觸身球，林益全再敲出二壘安打，帶有2分打點；2局下滿壘時王正棠擊出高飛犧牲打，再添1分。6局下林哲瑄敲三壘安打，林宥穎擊出高飛犧牲打，李宗賢再轟陽春砲，為本季首轟，終場悍將以5比0擊退獅隊，中止對戰3連敗。

悍將先發投手索沙主投7局用112球，僅被敲出5支安打，飆10次三振，追平本季單場最多三振數，收下第6勝，連續9場優質先發，目前防禦率僅1.34。悍將總教練陳連宏表示，索沙從今年第一場比賽開始，失分就很低，控球、速差都很好。

此戰索沙有2度失分危機，不過皆靠著二壘手王正棠幫忙守下，第2局一、三壘有人時，買嘉儀擊出二壘方向飛球，雖然王正棠第一時間沒接好，但馬上把球傳到本壘，捕手再把球傳給游擊手形成雙殺；第7局則是在一、二壘有人時，跳起來美技接殺，形成第3個出局數。

索沙也說：「今天沒有掉分是全隊的功勞，大家一直以來都守得很好，大家都是這樣正面、開心地每天來享受比賽，球隊就會有好結果，第2局被打到當下想說至少掉1分，一回神發現怎麼變雙殺，也不知道為什麼會這樣。」

王正棠則指出，第2局那次沒接好不是故意的，因為球的走向跟預期不一樣，「當下想說至少擋下來，撿完球馬上傳本壘。」至於第7局美技接殺，事先就有看捕手配球，往中間移一步，他說：「結果球剛好打過來，想說跳跳看，本來以為沒機會接到，運氣很好。」

另外，蔣智賢今天打完2個打席之後，第5局換上高國麟代打，陳連宏說明：「蔣智賢被觸身球後沒辦法出力、揮棒，檢查結果等等才會知道。」（編輯：張雅淨）1080512