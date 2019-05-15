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陽岱鋼敲2支安打 巨人遭阪神砲轟吞4連敗

最新更新：2019/05/15 21:44

（中央社記者楊啟芳台北15日綜合報導）日本讀賣巨人今天在東京巨蛋對阪神虎的比賽，陽岱鋼先發第5棒，5打數敲出2支安打，不過吞下2次三振，巨人則是遭阪神5支全壘打砲轟，終場阪神以13比8送給巨人4連敗。

陽岱鋼今天先發打第5棒，守右外野，第2局陽岱鋼率先敲出安打，中島宏之補上安打，接著出現2次滾地球，巨人攻下1分；第3局巨人的石川慎吾轟出陽春全壘打。

第4局也是由陽岱鋼安打開啟攻勢，中島宏之、山本泰寬也都敲安，形成滿壘，接著小林誠司擊出雙殺打，巨人跑回1分，菅野智之再擊出內野安打，帶有1分打點，追到4比5落後1分。第7局丸佳浩轟出3分全壘打，第8局龜井善行敲1打點安打。

雖然巨人本場攻下8分，但阪神火力更凶猛，包括糸井嘉男2分砲、福留孝介陽春砲、木浪聖也陽春砲、大山悠輔2分砲、梅野隆太郎陽春砲一共5支全壘打在內，猛攻13分，終場阪神就以13比8奪勝，巨人吞下4連敗。

總計陽岱鋼5打數敲出2支安打，跑回2分，不過於第6及第9局吞下三振，目前打擊率2成78。

巨人今天先發投手菅野智之投5.2局，被敲出11支安打，包含4支全壘打，投出2次四死球，失10分含7分責失，吞下敗投。（編輯：李錫璋）1080515

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