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潘武雄敲4安施子謙好投 獅隊送兄弟7連敗

最新更新：2019/05/15 22:28

（中央社記者楊啟芳台北15日電）中華職棒今天在洲際棒球場的比賽，由統一7-ELEVEn獅對中信兄弟，獅隊靠著潘武雄4打數4安打，包辦2分打點，加上先發施子謙6局失1分好投，以3比1送給兄弟7連敗。

1局下兄弟陳子豪轟出陽春全壘打，幫助球隊先馳得點。不過4局上潘武雄也回敬一發陽春砲，6局上潘武雄安打、蘇智傑保送，接著投手發生暴投，形成二、三壘有人，陳鏞基再擊出滾地球，帶有1分打點，7局上潘武雄擊出1打點安打，獅隊取得3比1領先。

9局下兄弟進行最後反攻，林書逸從獅隊終結者陳韻文手中擊出內野安打後，張志強敲二壘安打，形成二、三壘有人，不過陳韻文連對林明杰、詹子賢飆出三振，解決危機，終場獅隊就以3比1奪勝，送給兄弟7連敗，且陳韻文達成生涯50次救援成功。

獅隊第2棒潘武雄今天手感火燙，4打數敲出4支安打，包辦2分打點、跑回2分，獲選為單場MVP。

獅隊先發投手施子謙主投6局，僅被敲出4支安打，包含陳子豪的陽春全壘打，投2次保送、1次三振，失掉1分，演出優質先發，拿下本季第2勝。

兄弟先發投手蔡齊哲也投6局，被敲8支安打，投1次保送、3次三振，失2分，同樣是優質先發，不過吞下敗投。(編輯:孫承武)1080515

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