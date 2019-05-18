林承飛調整打擊姿勢 重返一軍感覺好

中華職棒Lamigo桃猿隊林承飛17日升上一軍，他說，之前差了一點擊球感覺，在二軍調整打擊姿勢後，現在已經慢慢習慣，希望能在一軍收到不錯成效。中央社記者楊啟芳攝 108年5月18日

（中央社記者楊啟芳台北18日電）Lamigo桃猿的林承飛於昨天升上一軍，睽違1個多月再度回到一軍名單，林承飛表示，由於之前差了一點擊球感覺，在二軍調整打擊姿勢後，現在已經慢慢習慣，成效不錯。

林承飛季初在一軍打4場比賽，沒有安打，3月31日下二軍調整，直到昨天才升上一軍，林智平降成二軍。林承飛表示，當時差了擊球感覺，所以在二軍時與打擊教練討論適合自己的姿勢，調整之後，已經慢慢習慣自己的新姿勢。

林承飛最近在二軍打擊手感不錯，連續8場比賽有安打出現，在二軍出賽19場，敲出17支安打，包含1發全壘打，打擊率2成66，林承飛指出，最近感覺一直都很好。

前幾年都是桃猿主戰游擊手的林承飛，如今多了陳晨威卡位，目前陳晨威是固定開路先鋒，出賽32場敲出50支安打，打擊率3成52，除了手感火燙，還靠著快腿跑出10次盜壘。不過林承飛說：「這是良性競爭，我只要做好自己的事情就好。」（編輯：屈享平）1080518